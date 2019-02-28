Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Кристал Пэлас»RT на русском 16:54

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Селхерст Парк»
33′
Ромелу Лукаку
Мартин Келли
41′
52′
Ромелу Лукаку
Джеймс Макартур
Макс Майер
61′
Джоэл Уорд
66′
69′
Алексис Санчес
77′
Алексис Санчес
Маркус Рэшфорд
77′
Диого Далот
Эрик Бертран Байи
Миши Батшуайи
Кристиан Бентеке
78′
81′
Люк Шоу
Патрик ван Анхолт
Шейху Куяте
83′
83′
Эшли Янг
90′
Фред
Джеймс Гарнер
Уилфрид Заа
90′+1′
90′+5′
Ромелу Лукаку
В 28 туре чемпионата по футболу среди команд английской премьер-лиги (АПЛ) МЮ оказался сильнее «Кристал Пэлас».
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