Футбол

У «МЮ» перед матчем с «Кристал Пэлас» травмировано 10 игроковСпорт-Экспресс 26 февраля в 06:20

"Манчестер Юнайтед" испытывает кадровые проблемы перед матчем чемпионата Англии против "Кристал Пэлас". Как сообщает Goal, из-за травм клуб потерял сразу десять игроков.
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«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Кристал Пэлас»

RT на русскомвчера в 16:54

Заявляйтесь в чемпионат лазарета! У Сульшера проблемы

Sportbox.RUвчера в 07:00

У «МЮ» перед матчем с «Кристал Пэлас» травмировано 10 игроков

Спорт-Экспресс26 февраля в 06:20

10 игроков «МЮ» могут пропустить из-за травм игру АПЛ против «Кристал Пэлас»

Sport24.ru26 февраля в 07:37

10 игроков «Манчестер Юнайтед» могут пропустить матч против «Кристал Пэлас» из-за травм

Матч ТВ26 февраля в 06:46

Пол Мерсон: жду сенсации в матче АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

Чемпионатвчера в 02:15

10 игроков «МЮ» могут пропустить матч с «Кристал Пэлас» из-за травм

Sports.ru26 февраля в 06:08
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Происшествия

Неизвестные в Москве избили генерал-полковника в отставке

Генерал-полковник в отставке Александр Бриндиков попал в больницу после нападения двоих неизвестных в Москве.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Пакистан обстрелял населенные пункты на границе Индии

Обновлено в 01:00
Общество

Роскачество не нашло пельменей, достойных Знака качества

Обновлено в 00:00
Происшествия

С жен и друзей полковника Захарченко взыщут полмиллиарда рублей

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь подал в Никулинский суд Москвы новый иск об обращении в доход государства имущества полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его жен и друзей на общую сумму 500 миллионов рублей.
Обновлено в 02:40
Происшествия

СК завершил дело причастной к убийству главы Сергиева Посада банды

Следствие завершило дело в отношении участников банды, которые причастны к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко и другим особо тяжким преступлениям.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки

В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Общество

ФСБ завела дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье

Дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП России "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" возбуждены в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", которые вели добычу, перевозили и оставили животных в морских вольерах в бухте Средней.
Обновлено в 03:14
Экономика

Роман Абрамович учредил фонд развития кино

Обновлено в 01:40
Экономика

ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 02:02
Политика

Жванецкий получил орден от Путина

Обновлено в 02:14
Спорт

Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Экономика

Несколько банков отложили запуск системы быстрых платежей

С четверга, 28 февраля, система быстрых платежей (СБП) заработала в России в полноценном режиме.
Обновлено в 00:32
Политика

Трамп раскрыл разногласия на переговорах с КНДР

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем КНДР Ким Чен Ыном заявил, что Северная Корея просила снятия санкций, однако Вашингтон не мог пойти на такой шаг, передает RT.
Обновлено в 02:53
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Уголовное дело заведено из-за дизентерии в школах Москвы

Уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, возбудил Следственный комитет по фактам заболевания школьников и учителей дизентерией и шигеллой в Восточном округе Москвы.
Обновлено в 04:11
Политика

Киеву грозит штраф за отказ от участия в Евровидении

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины не исключили возможных санкций из-за отказа страны участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
Обновлено в 01:35
Финансы

Годовая прибыль Сбербанка выросла на 11,1%

В 2017 году прибыль составила 748,7 млрд руб.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Ростовских инспекторов ДПС обвинили в избиении крымского министра

Обновлено вчера в 07:35
Политика

Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Бывшего вице-президента Пробизнесбанка задержали в Польше

В Польше на прошлой неделе задержали бывшего вице-президента по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослава Алексеева.
Обновлено в 00:29
Политика

Конгресс США заинтересовался имуществом Путина

Американские конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

Река Русская затопила город в Калифорнии

Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Путин дал поручение разобраться с поручениями по туризму

В четверг Владимир Путин поручил правительству разобраться, почему его поручения по туризму не исполняются в срок.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Суд отложил приговор группе, готовившей теракты в Москве и Ингушетии

Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник отложил оглашение приговора по делу пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов в Москве и Ингушетии в 2017 году, из-за болезни судьи, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено 26 февраля в 07:10
Происшествия

В Кургане суд отправил в колонию бывшего главного налоговика

Обновлено в 04:12
Политика

Зеленский пообещал отправить Порошенко в тюрьму

Известный шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы на выборах отправить в тюрьму действующего главу страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:36
Политика

Экс-министр экономики Украины предсказал «распад» России

«Распад» России предсказал бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. Об этом он заявил в интервью изданию «Главред».
Обновлено в 02:31
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