Футбол
«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за ОблакаЧемпионат вчера в 11:03
По данным источника, английский клуб всерьёз рассматривает вариант с приобретением Облака в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн. В составе «МЮ» Облак может заменить Давида де Хеа, который неудачно играет в последнее время.
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