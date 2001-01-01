Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за ОблакаЧемпионат вчера в 11:03

По данным источника, английский клуб всерьёз рассматривает вариант с приобретением Облака в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн. В составе «МЮ» Облак может заменить Давида де Хеа, который неудачно играет в последнее время.
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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Атлетико» 120 млн евро за Облака

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