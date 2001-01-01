«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за ОблакаЧемпионат вчера в 11:03

По данным источника, английский клуб всерьёз рассматривает вариант с приобретением Облака в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн. В составе «МЮ» Облак может заменить Давида де Хеа, который неудачно играет в последнее время.

«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за Облака

Происшествия Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

Наука Ученые установили причину появления ранней седины Испанские ученые провели исследование, чтобы выяснить причины появления ранней седины.

Общество Капитан злоупотребил со всем Северным флотом Оглашение приговора капитану третьего ранга заняло у судьи Валерия Гудзенко два часа.

Общество Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск Как пояснили "Российской газете" в Роструде, так как 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.

Экономика Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.

Политика Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Хоккей Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.

Политика Норвежские рыбаки обнаружили белуху с видеокамерой из Петербурга У берегов Норвегии нашли белуху с прикрепленной к ней камерой GoPro и надписью «оборудование Санкт-Петербурга» на ремешке.

Происшествия В Крайстчерче задержан мужчина после сообщения о бомбе Полиция новозеландского Крайстчерча задержала 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города.

Авто Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России Российские цены на новый Mercedes-Benz GLS будут объявлены после майских праздников, а продажи начнутся осенью или даже ближе к концу года.

Политика Тачи призвал Сербию признать Косово Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.

Экономика Доход главы Хакасии вырос почти в три раза Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Происшествия Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину» Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Авто Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.

Общество В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.

Происшествия В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.

Общество Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Общество Император Японии Акихито завершил ритуалы перед отречением от престола Японский 85-летний император Акихито завершил ритуалы, связанные с отречением от престола, сообщает NHK.