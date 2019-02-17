«Манчестер Юнайтед» может продать ЛукакуНева Спорт 05:06

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует выставить на трансфер бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Информация появилась в распоряжении The Mirror. Вырученные от сделки деньги в «Манчестер Юнайтед» планируют потратить на приобретение нового нападающего.

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