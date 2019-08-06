Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести ЭриксенаСпорт-Экспресс вчера в 22:05
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Англии, до 8 августа, сообщает Daily Mail. "Красные дьяволы" способны предложить порядка 70 миллионов фунтов стерлингов.
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Политика
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Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
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Политика
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Обновлено в 00:47
Политика
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Обновлено вчера в 22:46
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Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
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Гигантский смерч в Сочи попал на видео
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Обновлено вчера в 11:17
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
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Обновлено вчера в 15:00
Общество
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Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено 04 августа в 03:22
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ФСБ получит право блокировать сайты без суда
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В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
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Названы самые популярные у россиян сладости
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Глава политического объединения "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил мнение, что для решения конфликта на юго-востоке Украины требуется целый ряд мер – при этом только принятия определенных законов не достаточно.
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