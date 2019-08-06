Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести ЭриксенаСпорт-Экспресс вчера в 22:05
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Англии, до 8 августа, сообщает Daily Mail. "Красные дьяволы" способны предложить порядка 70 миллионов фунтов стерлингов.
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
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«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников
Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году.
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Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
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Происшествия
Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
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Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 73,07 рубля
Официальный курс евро на среду вырос на 69,98 копейки - до 73,073 рубля, курс доллара увеличился на 14,84 копейки - до 65,203 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении договора о размещении ракет малой и средней дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
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Футбол
«ПСЖ» предложил нескольким клубам арендовать Неймара
Нападающий "ПСЖ" Неймар может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.
Обновлено в 08:22
Технологии
В Москве может появиться электротранспорт на водородных батареях
Власти Москвы изучат возможность использования водородных батарей в городском электротранспорте.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Эрдоган заявил о скором начале новой операции Турции в Сирии
Надеюсь, в очень скором времени мы перейдем к новому этапу реализации плана, в рамках которого уже провели [военные операции] "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", - заявил Эрдоган.
Обновлено в 06:41
Политика
Правительство подготовит программу реконструкции мостов в регионах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил членам правительства подготовить программу ремонта и реконструкции мостов в регионах, уделив внимание в первую очередь мостовым сооружениям, которые пострадали при ЧС.
Обновлено в 07:27
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer начал поступать в дилерские центры марки
Напомним, новый Trailblazer был представлен этой весной на международном автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 01:14
Футбол
Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту»
Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Обновлено в 07:15
Авто
В июле российский авторынок просел на 2%
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле 2019 года в России было продано 139 968 новых легковых автомобилей — на 2,4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:16
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Гаджеты
Стала известна дата выхода нового iPhone 2019 года
Известно, что в Японии недавно пересмотрели закон о телекоммуникационном бизнесе, который вступает в силу 1-го октября.
Обновлено в 05:33
Политика
Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»
Олигарх занимает шестое место по размеру состояния среди украинских бизнесменов по версии журнала, уступая Ринату Ахметову, Константину Жеваго, Юрию Косюку, Виктору Пинчуку и своему партнеру Геннадию Боголюбову.
Обновлено в 06:14
Политика
Украина отказалась от полного запрета импорта нефтепродуктов из России
Украинская сторона не намерена полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России.
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Армия и оружие
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Политика
Германия ответила на обвинения во вмешательстве в дела России
4 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» обвинила дипломатических сотрудников и СМИ Германии и США во вмешательстве во внутренние дела России.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Старший сын Анджелины Джоли переедет в Южную Корею
Сын Анджелины Джоли Мэддокс переедет от матери в Южную Корею. Мэддоксу недавно исполнилось 18 лет, поэтому вскоре он уедет учиться.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский назначил нового командующего операцией ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 14:32
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Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье
В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Обновлено в 08:17
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику
Согласно оценке экспертов, ограничительные меры замедляли темпы роста ВВП в среднем на 0,2% ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Торонто при стрельбе в ночном клубе пострадали семь человек
Семь человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе, расположенном в канадском городе Торонто.
Обновлено в 06:26