Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести ЭриксенаСпорт-Экспресс вчера в 22:05
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Англии, до 8 августа, сообщает Daily Mail. "Красные дьяволы" способны предложить порядка 70 миллионов фунтов стерлингов.
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