«Манчестер Юнайтед» может приобрести Дибалу за 120 млн фунтовSoccer.ru 04:00

По данным из прессы, "Манчестер Юнайтед" может приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. Такой вариант английский клуб готовит на тот случай, если форвард Ромелу Лукаку решит покинуть ряды манкунианцев. Туринцы могут потребовать за Дибалу 120 млн фунтов.

«Манчестер Юнайтед» может приобрести Дибалу за 120 млн фунтов

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