Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Дибалу за 120 млн фунтовSoccer.ru 04:00
По данным из прессы, "Манчестер Юнайтед" может приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. Такой вариант английский клуб готовит на тот случай, если форвард Ромелу Лукаку решит покинуть ряды манкунианцев. Туринцы могут потребовать за Дибалу 120 млн фунтов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:33, Ашберн
Политика
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обновлено в 03:47
Хоккей
СКА одержал волевую победу над «Спартаком»
Обновлено в 14:20
Футбол
«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России, обыграв «Рубин»
Футболисты московского "Локомотива" вышли в полуфинал Кубка России, обыграв казанский "Рубин".
Обновлено в 13:01
Политика
На Украине пресекли дачу взятки Юрию Тимошенко за отказ от выборов
Двое человек задержаны на Украине, которые пытались дать взятку кандидату в президенты самовыдвиженцу Юрию Тимошенко за отказ участвовать в выборах.
Обновлено в 13:28
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Экономика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»
Соединенные Штаты продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 6 июня 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Раулю Арашукову предъявили обвинение
СК РФ предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, сообщает представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:09
Политика
Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата
Правительство Венесуэлы объявило персоной нон грата посла Германии Даниэля Мартина Криенера, сообщил МИД страны.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей
В Свердловской области суд обязал мать погибшей модели Юлии Прокопьевой выплатить убийце 300 тысяч рублей.
Обновлено в 13:26
Политика
В совет директоров «ЛУКОЙЛа» выдвинут экс-канцлер Австрии
В совет директоров "ЛУКОЙЛа" входят 11 человек. Номинированные Николаев, Теплухин, Шаталов, Шюссель ранее в СД нефтекомпании не выдвигались.
Обновлено в 12:06
Экономика
Медведев поручил разработать норматив по вторичной переработке отходов
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать для регионов норматив для увеличения вторичной переработки отходов, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям
Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Происшествия
При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей
Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
ВВС Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
ВВС Индии сообщили, что все истребители Су-30, которые участвовали в воздушном бою с самолетами ВВС Пакистана 27 февраля, благополучно вернулись на базу.
Обновлено в 11:40
Политика
Telegram призвал выйти на митинг против «изоляции рунета»
Пользователи мессенджера Telegram получили уведомление с призывом выйти на согласованный митинг против «изоляции рунета» в Москве и других городах.
Обновлено в 13:18
Общество
В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Музыка
Умер первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз
Первый бас-гитарист британской группы Queen Майк Гроуз скончался в среду, 6 марта.
Обновлено в 10:38
Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Футбол
ФИФА за 4 года заработала 6,4 миллиарда долларов
ФИФА подготовила отчет о доходах за четырехлетний цикл. Организация заработала 6,4 миллиарда долларов, сообщает AP.
Обновлено в 08:56
Наука
Ученые наконец выяснили почему вымерли динозавры
Динозавры вымерли не из-за климатических изменений, как предполагалось ранее, а из-за удара астероида. Об этом пишет Nature Communications.
Обновлено в 14:17
Экономика
Россия увеличила поставки нефти в США
Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Экономика
Газпромбанк вышел из капитала «Мегафона»
Владевший 18,96% акций «МегаФона» Газпромбанк полностью вышел из капитала оператора, следует из сообщения банка на портале раскрытия информации.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства
Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54
Экономика
Козак: Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля
Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля и будет основана на балльной системе, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 13:41
Авто
Минпромторг РФ расширил список автомобилей с повышенным налогом
Обновлено в 08:27
Общество
В России поднимут штрафы за оскорбление госсимволов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании, которое состоится сегодня, намерен поддержать поправки ко второму чтению об увеличении штрафов за фейковые новости и оскорбление государства и его символов.
Обновлено вчера в 02:50