Футбол
«Манчестер Юнайтед» может потерять ключевого игрокаSport.ru 25 апреля в 19:13
Официальный представитель французского хавбека "красных дьяволов" Поля Погбы приостановил переговорный процесс с руководством клуба относительно продления сотрудничества между "Юнайтед" и своим клиентом.
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Агент Погба отменил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта
Газета.Ru25 апреля в 21:30
Агент Погба отменил переговоры о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ru25 апреля в 17:47
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Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
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