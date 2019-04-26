Футбол

«Манчестер Юнайтед» может потерять ключевого игрокаSport.ru 25 апреля в 19:13

Официальный представитель французского хавбека "красных дьяволов" Поля Погбы приостановил переговорный процесс с руководством клуба относительно продления сотрудничества между "Юнайтед" и своим клиентом.
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Агент Погба отменил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

Газета.Ru25 апреля в 21:30

Агент Погба отменил переговоры о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru25 апреля в 17:47

«Манчестер Юнайтед» может потерять ключевого игрока

Sport.ru25 апреля в 19:13
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Обновлено в 08:08
Музыка

Лобода отреагировала на победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Ранее Nation News сообщало, что телеведущий Максим Галкин назвал несправедливой победу дочери Алсу в шоу.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Футбол

Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Иранский дрон облетел и снял американский авианосец

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Отец Началовой пожаловался на требования Фролова

Обновлено в 13:50
Автоспорт

Квят о трассе в Баку: нужны яйца, если хочешь добиться результата

Обновлено в 13:06
Происшествия

В Ростове без вести пропала 13-летняя девочка

В донской столице в Железнодорожном районе пропала 13-летняя девочка. Софья Грудий не выходит на связь с родителями с 21 апреля.
Обновлено в 11:22
Религия

Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу

Что нужно делать в Великую субботу, а что нельзя – ответы на популярные вопросы прихожан дал настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр (Абрамов), его слова приводит «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:35
Общество

О погоде на майские праздники рассказал синоптик

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода будет в Москве на майские праздники.
Обновлено в 14:12
Наука

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Политика

СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено в 12:00
Космос

В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС

Обновлено в 13:34
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:20
Футбол

Динамо — Ахмат 0:0

Обновлено в 13:53
Культура

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено в 10:18
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Общество

СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

Под Астраханью прошли боевые стрельбы из новых РСЗО «Торнадо-С»

Расчёты реактивных дивизионов артиллерийской дивизии Южного военного округа (ЮВО) впервые произвели под Астраханью боевые стрельбы из новых российских систем залпового огня «Торнадо-С».
Обновлено в 12:50
Политика

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что коротко обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с трубопроводом "Дружба".
Обновлено в 04:45
Теннис

Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира

В прошлом сезоне Медведев завоевал три титула на турнирах АТР. В каждом из финалов он победил хозяина корта.
Обновлено в 10:44
Гаджеты

Финальная версия Flyme 7.3 для смартфонов Meizu выйдет в начале мая

Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.
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Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
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Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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