Футбол
«Манчестер Юнайтед» контролирует ситуацию с ПогбаЕвро-футбол.ру 08 июля в 15:36
"Манчестер Юнайтед" контролирует ситуацию с полузащитником Полем Погба, считает журналист Sky Sports Каве Солхеколь.
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