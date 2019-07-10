Футбол

«Манчестер Юнайтед» контролирует ситуацию с ПогбаЕвро-футбол.ру 08 июля в 15:36

"Манчестер Юнайтед" контролирует ситуацию с полузащитником Полем Погба, считает журналист Sky Sports Каве Солхеколь.
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Поль Погба
Французский футболист
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