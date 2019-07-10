Политика Владимир Путин выступил против антигрузинских санкций По словам главы государства, вводить санкции против Грузии было бы неправильно.

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.

Авто В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.

Происшествия Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.

Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.

Футбол Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.

Армия и оружие В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.

Авто Названы самые популярные в России иномарки до миллиона рублей Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.

Экономика Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Теннис Серена Уильямс пробилась в полуфинал Уимблдона В полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема Уильямс сыграет с победительницей матча между британкой Йоханной Контой (19) и чешкой Барборой Стрыцовой.

Общество На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления участка дороги, ведущей к аэропорту Охотска.

Общество Россиянке отказали в жилье после 55 лет ожидания Жительница Улан-Удэ стояла в очереди на жилье с 1964 года, однако город отказывался выдавать ей квартиру, когда пришло время.

Политика Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.

Политика Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.

Армия и оружие Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.

Общество Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко Отвечать на вопрос взялся вице-мэр Александр Гринберг, который исключил возможность работы отопления в июне, даже если именно в Синегорске не ведется капитального ремонта сетей.