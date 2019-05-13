Футбол

«Манчестер Юнайтед» может назначить Флетчера техническим директоромЕвро-футбол.ру 14:23

По версии Sky Sports, главным кандидатом на пост является экс-игрок "манкунианцев" Даррен Флетчер. 35-летний Флетчер выступал за "МЮ" с 2002 по 2015 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полузащитник «Стока» может стать техническим директором «МЮ»

Советский спорт16:44

СМИ: «МЮ» рассматривает Флетчера на должность спортивного директора

Sportbox.RU16:08

Даррен Флетчер — главный претендент на пост технического директора «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru14:07

Флетчер может стать техническим директором МЮ

Soccer.ru14:52

«Манчестер Юнайтед» может назначить Флетчера техническим директором

Евро-футбол.ру14:23

СМИ: «МЮ» рассматривает Флетчера на должность спортивного директора

Матч ТВ16:08

Флетчер – главный кандидат на должность технического директора «МЮ»

Бомбардир.ру16:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Футбол

Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль

Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Футбол

Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Спорт

UCI сообщил о двухлетней дисквалификации чемпиона ОИ Санчеса

Олимпийский чемпион 2008 года в групповой гонке по велоспорту на шоссе испанец Самуэль Санчес был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI).
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие

Истребитель Су-57 получит управляемую «умную бомбу» КАБ-250

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 оснастят управляемой бомбой КАБ-250.
Обновлено в 06:32
Футбол

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Английский клуб «Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках на один сезон по решению Следственной палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.
Обновлено в 16:45
Происшествия

В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы

Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Космос

Российские ученые предложили способ остановить глобальное потепление

Ученые рассчитывают, что БАРК, запущенный в 2070 году, за 30 лет сможет снизить глобальную температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия.
Обновлено в 08:04
Хоккей

Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Гаджеты

Производитель тамагочи возобновит его производство

Обновлено в 17:20
Кино

В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп

Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Политика

Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины

Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:50
Политика

Китай объявил ответные меры в торговой войне с США

С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
Обновлено в 16:33
Политика

В Кремле назвали регионы с максимальным запросом на смену губернатора

В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей того или иного региона, вошли, в частности, Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).
Обновлено в 03:58
Экономика

Baring Vostok подал иск к банку «Восточный»

Подконтрольная фонду компания Evison Holdings (владеет 51,6% банка) хочет обязать «Восточный» созвать внеочередное собрание акционеров и утвердить список кандидатов в совет директоров.
Обновлено в 11:52
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Наоми Кэмпбелл удивила поклонников фото с младенцем на руках

На руках модель держит младенца. При этом снимок был опубликован в День матери.
Обновлено в 11:39
Футбол

Ванда Нара: «Устала повторять, что Икарди остается в „Интере“»

Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди, прокомментировала возможный уход футболиста из клуба.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Ученик гимназии в Казани взял в заложники целый класс

Обновлено в 07:02
Культура

«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко

В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
Обновлено в 15:56
Экономика

Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза

Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Общество

Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже

Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.
Обновлено в 17:27
Политика

После чего жители ДНР и ЛНР смогут получать российские пенсии

Министр труда России Максим Топилин заявил, что жители ДНР и ЛНР смогут получать российскую пенсию после оформления гражданства РФ при условии, что они будут зарегистрированы на территории России.
Обновлено в 08:26
Кино

Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала

Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Пернатые испортили американские F-35B и F-16

Обновлено в 03:58
Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

Собчак высказалась о причинах смерти Доренко

Обновлено в 11:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даррен Флетчер
Британский футболист
Шотландский футболист, полузащитник английского клуба «Сток Сити» и капитан национальной сборной Шотландии. Воспитанник «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги, Кубок Англии, два Кубка Футбольной лиги, Лигу чемпионов УЕФА, четыре Суперкубка Англии и Клубный чемпионат мира. Занимает третье место в истории сборной Шотландии по количеству сыгранных матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное