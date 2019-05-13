Футбол
«Манчестер Юнайтед» может назначить Флетчера техническим директоромЕвро-футбол.ру вчера в 14:23
По версии Sky Sports, главным кандидатом на пост является экс-игрок "манкунианцев" Даррен Флетчер. 35-летний Флетчер выступал за "МЮ" с 2002 по 2015 год.
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Даррен Флетчер — главный претендент на пост технического директора «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ruвчера в 14:07
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