Футбол

«Манчестер Юнайтед» может назначить Флетчера техническим директоромЕвро-футбол.ру 14:23

По версии Sky Sports, главным кандидатом на пост является экс-игрок "манкунианцев" Даррен Флетчер. 35-летний Флетчер выступал за "МЮ" с 2002 по 2015 год.
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Флетчер может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»

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