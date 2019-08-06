Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести ЭриксенаСпорт-Экспресс вчера в 22:05
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Англии, до 8 августа, сообщает Daily Mail. "Красные дьяволы" способны предложить порядка 70 миллионов фунтов стерлингов.
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Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Ford показал роскошный аналог Ford Mondeo
Компания Ford официально презентовала обновленную версию роскошного седана Ford Taurus.
Обновлено в 01:47
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
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В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей
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60 человек подрались в центре Москвы
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.
Обновлено в 03:21
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Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
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Обновлено вчера в 15:03
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Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
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