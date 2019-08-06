Футбол

«Манчестер Юнайтед» может купить у «Тоттенхэма» ЭриксенаЧемпионат вчера в 20:58

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«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена до закрытия трансферного окна в Англии, утверждает Daily Mail. Трансферы в Англии в этом году возможны до 8 августа — со стартом сезона Премьер-лиги они будут запрещены.
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