Футбол
«Манчестер Юнайтед» может купить у «Тоттенхэма» ЭриксенаЧемпионат вчера в 20:58
«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена до закрытия трансферного окна в Англии, утверждает Daily Mail. Трансферы в Англии в этом году возможны до 8 августа — со стартом сезона Премьер-лиги они будут запрещены.
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Футбол
Черчесов: можем отдать Чалова в молодежную сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал шансы нападающего ЦСКА Федора Чалова на выступления за национальную команду.
Обновлено в 01:53
Футбол
Тадич стал новым капитаном «Аякса»
Полузащитник Душан Тадич выбран новым капитаном "Аякса", сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 01:52
Общество
Guardian извинилась за фейковые обвинения в адрес Sputnik
Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции
Обновлено в 01:39
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В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
К Приморью приближается мощный тайфун «Франциско»
В регионе 8 августа ожидаются ливни и штормовой ветер ГУ МЧС РФ по Приморскому краю предупреждает жителей региона о приближении мощного тайфуна "Франциско", который уже к четвергу принесет проливные дожди и сильный ветер.
Обновлено вчера в 01:26
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Экологи не поверили в успех МЧС и Минобороны при тушении пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 21:43
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Здоровье
Больницу в Симе закрывать не собираются
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Болтон предупредил Россию и Китай насчет Мадуро
По словам Болтона, демократически избранное правительство в Венесуэле может рассматривать Россию и Китай как враждебные державы в силу их длительной поддержки так называемого «преступного режима» Мадуро, и может отказаться от выплаты им долгов суммой в миллиарды долларов.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено вчера в 16:25
Спорт
Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
Обновлено 04 августа в 17:43
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent поднялась до $60,46 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 1,09%, достигнув $60,46 за баррель.
Обновлено в 01:48
Финансы
Курсы доллара и евро выросли после выходных
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 августа.
Обновлено вчера в 10:41
Футбол
Ван Дейк дал совет Магуайру, как справиться с давлением
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пожелал удачи и дал совет новичку «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи
В России вступает в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Мальчик, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, находится в коме
Врачи рассказали, что мальчик, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, находится в коме.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено 04 августа в 15:00
Армия и оружие
Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура
Обновлено вчера в 18:16
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Политика
В Грузии «российскую пропаганду» обвинили в помехах евроинтеграции
«Деятельность СМИ в государствах ЕС могла бы послужить хорошим примером для средств массовой информации Грузии, особенно сейчас, когда она медленно сближается с Евросоюзом и столкнулась со множеством внутренних проблем, в частности, с ростом правых настроений, подпитываемых российской пропагандой», – передает RT текст доклада.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Наталья Подольская рассказала фанатам о вредной привычке сына
Певица рассказала о вредной привычке сына Артемия, любящего выпрашивать подарки у людей.
Обновлено в 01:53