Футбол
«Манчестер Юнайтед» может арендовать БэйлаБомбардир.ру 08:15
Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл может сменить летом клуб. Взять игрока в аренду готов «Манчестер Юнайтед», пишет Mirror. При этом сам Бэйл ранее сообщил руководству мадридцев, что отказывается летом переходить куда-либо.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:36, Ашберн
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