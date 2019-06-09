Футбол

«Манчестер Юнайтед» может арендовать БэйлаБомбардир.ру 08:15

Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл может сменить летом клуб. Взять игрока в аренду готов «Манчестер Юнайтед», пишет Mirror. При этом сам Бэйл ранее сообщил руководству мадридцев, что отказывается летом переходить куда-либо.
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«Манчестер Юнайтед» готовит предложение об аренде Бэйла

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«Манчестер Юнайтед» готов арендовать Бэйла

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