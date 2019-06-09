Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать БэйлаNews.ru вчера в 10:49

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» планирует арендовать форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Как утверждает The Sun, это может произойти в летнее трансферное окно. Руководство клуба уже сделало предложение по 29-летнему валлийцу.
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«Манчестер Юнайтед» готовит предложение об аренде Бэйла

Чемпионатвчера в 14:14

«Манчестер Юнайтед» готов арендовать Бэйла

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СМИ: «МЮ» хочет арендовать Бэйла

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«Манчестер Юнайтед» не будет покупать Бэйла, но может его арендовать

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«Манчестер Юнайтед» готов взять Бэйла в аренду

Советский спортвчера в 06:03

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Sport24.ruвчера в 05:54

«МЮ» хочет взять Бейла в аренду

Газета.Ruвчера в 11:19
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Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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