Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать БэйлаNews.ru вчера в 10:49
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» планирует арендовать форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Как утверждает The Sun, это может произойти в летнее трансферное окно. Руководство клуба уже сделало предложение по 29-летнему валлийцу.
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Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Футбол
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами
Обновлено в 02:56
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Политика
Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России
В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра
На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке
Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублей
Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 03:31
Культура
В Магадане стартует театральный фестиваль «Территория»
В Магадане с 10 по 16 июня пройдет фестиваль «Территория».
Обновлено в 02:56
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Космос
Названа дата запуска индийской станции «Чандраян-2» к Луне
Сообщается, что запуск индийской миссии к Луне состоится с 9 по 16 июля 2019 года.
Обновлено в 04:04
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Гаджеты
На смартфонах с Android нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Экономика
Иванов поддержал внедрение фандоматов в России
В рамках Петербургского экономического форума представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что не видит смысла в запрете одноразовой посуды и пластиковых пакетов, однако поддерживает внедрение фандоматов в России.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии
В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Испания – Швеция: прогноз Анатолия Бышовца на матч квалификации Евро-2020
Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч отборочного цикла Евро-2020 Испания – Швеция.
Обновлено в 03:50
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Сотрудницу АЛРОСА с сообщниками задержали за кражу 500 алмазов
Предполагаемые участники преступной группы были задержаны сотрудниками СКР совместно с ФСБ 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. При обысках у подозреваемых также нашли более $2 млн и € 500 тыс. наличными и ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
Обновлено в 03:24
Футбол
Дэнни Роуз может покинуть «Тоттенхэм»
Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз не уверен, что останется в клубе.
Обновлено в 02:39