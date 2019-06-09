«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать БэйлаNews.ru вчера в 10:49

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» планирует арендовать форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Как утверждает The Sun, это может произойти в летнее трансферное окно. Руководство клуба уже сделало предложение по 29-летнему валлийцу.

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