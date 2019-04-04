Футбол
«Манчестер Юнайтед» летом может расстаться сразу с шестью футболистамиREGNUM 08:31
«Манчестер Юнайтед» может расстаться сразу с шестью футболистами в летнее трансферное окно. Об этом 4 апреля сообщает Sky Sports.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
Происшествия
В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения
Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Обновлено в 09:11
Политика
В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны
«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», — сказал Путин.
Обновлено в 09:47
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 08:40
Футбол
Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
Обновлено в 09:29
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Общество
«Учительница в купальнике» будет вести рубрику в издательстве «Просвещение»
"Учительница в купальнике" из Барнаула Татьяна Кувшинникова, в судьбе которой принял участие губернатор Виктор Томенко, в официальных сообществах издательства «Просвещение» в интернете будет вести рубрику «Здоровый образ жизни», сообщили в пресс-службе издательства.
Обновлено в 09:07
Политика
В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.
Обновлено в 08:20
Общество
Генпрокуратура позарилась на дворцы экс-главы Марий Эл
Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов рассказал журналистам, что Генпрокуратура хочет изъять в доход государства несколько зданий в центре Йошкар-Олы — архитектурных шедевров в стиле Ренессанс, построенных мачехой Маркелова.
Обновлено в 05:16
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Захарова рассказала о закате эры Порошенко
Народ Украины в первом туре выборов дал должную оценку пятилетней деятельности Порошенко на посту президента, даже несмотря на использование им грязных технологий, давления и фальсификаций, — приводит слова дипломата ТАСС.
Обновлено в 09:05
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
"Между 2000 и 2016 годом ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов в целом выросла на 5,5 года - с 66,5 до 72 лет", - отмечает ВОЗ в докладе, озаглавленном "Мировая статистика здравоохранения, 2019 год".
Обновлено в 09:32
Кино
Кардиохирург раскрыл возможные причины смерти Алексея Булдакова
Обновлено в 04:57
Финансы
Международные резервы РФ выросли за неделю на 2,4 млрд долларов
Объем международных резервов вырос за неделю на 2,4 млрд долларов (0,5%) в результате поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота, отчасти нивелированных отрицательной переоценкой, поясняется в комментарии регулятора.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Нижегородской область, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс западных сапёров
Как сообщает военное руководство народной республики, украинская армия просит иностранцев составить карту минных полей Донбасса, потому что сами это сделать не в состоянии Военнослужащие ВСУ неоднократно подрывались на минах, которые устанавливали их сослуживцы, поскольку не располагали точной информацией о местах минирования.
Обновлено в 09:15
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Мужчину похитили у ТЦ «Ереван Плаза» в Москве
Очевидцы в четверг, 4 апреля, сообщили о похищении человека около Торгового центра (ТЦ) «Ереван Плаза» в Москве.
Обновлено в 08:05
Политика
Генсек НАТО оценил шансы на спасение договора РСМД
"У РФ все еще возможность вернуться к выполнению договора, потому что период завершения выхода истечет в августе", - заявил Столтенберг перед началом заседания Североатлантического совета в Вашингтоне, отвечая на вопрос, остается ли еще хоть какой-то шанс для сохранения соглашения.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов.
Обновлено в 07:35
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Спорт
Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб
Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:23
Космос
Как сфотографировать Международную космическую станцию?
Представленный снимок получен Эриком Холландом (Калифорния, США), время экспозиции составило всего 1/667 секунды, при этом транзит станции по лунному диску длился приблизительно полсекунды.
Обновлено вчера в 04:20
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Политика
Эксперт считает вступление Финляндии в НАТО маловероятным
Ранее директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио заявил РИА Новости, что Хельсинки сохраняет свой военный нейтралитет, но внимательно следит за развитием событий в мире в сфере безопасности и оставляет за собой возможность присоединиться к НАТО.
Обновлено в 02:32
Авто
Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля
Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Российская команда улучшила свои позиции на четыре пункта и поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:18