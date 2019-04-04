Футбол

«Манчестер Юнайтед» летом могут покинуть шесть футболистовSport24.ru 02:32

В «Манчестер Юнайтед» грядущим летом может произойти самый массовый уход футболистов за последние четыре года. По информации Sky Sports News, покинуть клуб могут шесть игроков.
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