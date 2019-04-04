«Манчестер Юнайтед» летом могут покинуть шесть футболистовSport24.ru 02:32

В «Манчестер Юнайтед» грядущим летом может произойти самый массовый уход футболистов за последние четыре года. По информации Sky Sports News, покинуть клуб могут шесть игроков.

«Манчестер Юнайтед» летом могут покинуть шесть футболистов

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