Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Нереса за 50 млн евроМатч ТВ 18:15

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать форварда «Аякса» Давида Нереса. Отмечается, что клубы уже веду переговоры по условиям трансфера 22-летнего бразильца. «МЮ» готов заплатить за футболиста 50 млн евро.
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Матч ТВ18:15

«Манчестер Юнайтед» предложил 50 миллионов за форварда «Аякса» Нереса

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