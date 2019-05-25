Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Гея из «Эвертона»Спорт-Экспресс 01:25

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с покупкой полузащитника "Эвертона" Идриссы Гея, информирует Sky Sports. По информации СМИ, "ириски" хотят выручить 35 миллионов фунтов стерлингов на продаже Гея.
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» интересуется Гейе из «Эвертона»

Матч ТВ01:54

«МЮ» и «Барселона» интересуются Ришарлисоном. «Эвертон» может запросить 100 миллионов за трансфер

Бомбардир.рувчера в 18:45

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Гее из «Эвертона»

Газета.Ru01:53

«Эвертон» требует у «МЮ» £ 100 млн за Ришарлисона

Чемпионатвчера в 21:31

«МЮ» интересуется форвардом «Эвертона» Ришарлисоном. За него требуют £100 млн

Sport24.ruвчера в 17:46

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Гея из «Эвертона»

Спорт-Экспресс01:25

«Манчестер Юнайтед» готов отдать 100 миллионов евро за форварда

Sport.ruвчера в 18:30
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Футбол

Фернандеш ещё не определился, останется ли он в «Локомотиве»

Португальский хавбек московского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш ещё не определился со своим будущим в команде.
Обновлено в 03:27
Политика

Мистика: Скрипаль «воскрес» и премьер Британии ушёл в отставку

Известный журналист ВГТРК Андрей Медведев прокомментировал последние новости о Скрипале и премьере Британии.
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 23 мая в 16:35
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Михаил Боярский рассказал, почему избегает публичных мест

Обновлено в 03:41
Политика

К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитет

Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook.Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь от солиста группы Rammstein

Примечательно, что большинство поклонников Светланы Лободы и пользователей социальных сетей уверены: отцом маленькой Тильды является именно солист Rammstein Тиль Линдеманн.
Обновлено в 01:17
Авто

BMW в своем видео потроллила ушедшего в отставку CEO Mercedes

Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Политика

На Украине признали зависимость от торговли с Россией

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус признал, что Киев пока не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

4 уникальных особенности «горбатого» - вы их знаете?

Ни один отечественный автомобиль не вызывал такого шквала насмешек, как «горбатый» ЗАЗ‑965.
Обновлено в 01:00
Общество

Опрос: 7% россиян боятся увольнения с работы

Только 7% россиян боятся увольнения с работы, а подавляющее большинство (68%) не испытывают страхов, связанных с работой.
Обновлено вчера в 23:03
Авто

Названы модели LADA, которые появятся в следующем году

В конце прошлого года был заключен спеиальный инвестиционный контракт автобренда с Минпромторгом России, по условиям которого за 10 лет действия контракта LADA наладит выпуск 26 своих новых моделей.
Обновлено 23 мая в 10:38
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:16
Гаджеты

Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD

Китайская корпорация Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD, так как компанию исключили из организации SD Association.
Обновлено в 00:19
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол

Жардим планирует остаться в «Монако»

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов

Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов

Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.
Обновлено в 03:03
Наука

В Канаде нашли гриб возрастом миллиард лет

До сих пор древнейшими окаменелыми грибами были признаны образцы из Шотландии, возраст которых составлял 400 миллионов лет.
Обновлено в 02:20
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено 22 мая в 20:59
Игры

Число зарегистрированных в Final Fantasy XIV игроков достигло 16 миллионов

Издательство Square Enix объявило, что число зарегистрированных в Final Fantasy XIV игроков достигло 16 миллионов.
Обновлено в 03:20
Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
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