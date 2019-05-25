Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Гея из «Эвертона»Спорт-Экспресс 01:25
"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с покупкой полузащитника "Эвертона" Идриссы Гея, информирует Sky Sports. По информации СМИ, "ириски" хотят выручить 35 миллионов фунтов стерлингов на продаже Гея.
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«МЮ» и «Барселона» интересуются Ришарлисоном. «Эвертон» может запросить 100 миллионов за трансфер
Бомбардир.рувчера в 18:45
«МЮ» интересуется форвардом «Эвертона» Ришарлисоном. За него требуют £100 млн
Sport24.ruвчера в 17:46
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