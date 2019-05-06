Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать ДибалуЕвро-футбол.ру 12:44

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает Calcio Mercato, заполучить Дибалу в летнее трансферное окно рассчитывает "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" готов отпустить Дибалу за 100 миллионов евро.
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СМИ: Дибала близок к уходу из «Ювентуса». «МЮ» готовит предложение

Спорт-Экспресс13:24

«Бавария» и «МЮ» проявляют конкретный интерес к Дибале

Матч ТВ11:42

«МЮ» и «Бавария» сделали запрос о трансфере Дибалы, «Юве» хочет более 100 млн евро

Sports.ru10:45

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» сделали запрос по Дибале

Бомбардир.ру13:15

«МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатой

Sport24.ru08:29

«МЮ» готов включить Дармиана в сделку по трансферу Канселу

Советский спорт09:48

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» провернуть суперобмен

Sport.ru09:14
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Успенской дебютировала на сцене

Обновлено в 06:03
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Обновлено в 13:55
Происшествия

В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей

Три автомобиля столкнулись в Москве на Варшавском шоссе в районе дома 45, по предварительной информации один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Обновлено вчера в 22:07
Футбол

Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждение

Обновлено в 14:00
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено в 05:20
Футбол

Президент «Наполи» предложил создать единый еврокубок на 80 клубов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил заменить Лигу чемпионов и Лигу Европы одним общим турниром.
Обновлено в 15:35
Хоккей

Михеев подписал контракт новичка с «Торонто»

Обновлено в 12:15
Происшествия

На военной базе в Латвии взорвалась мина

Обновлено в 10:26
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Обновлено в 15:08
Происшествия

Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 нет.
Обновлено в 05:34
Происшествия

На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте»

В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что данные о потере радиосвязи с воздушным судном, следующим из Симферополя в Москву, не соответствуют действительности.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес

55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы

1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Происшествия

МВД назвало возможную причину возгорания газопровода на Урале

Обновлено в 15:29
Армия и оружие

Сирийская армия установила контроль над рядом районов на севере Хамы

Обновлено в 08:07
Хоккей

Бабенко перешел из «Северстали» в «Трактор»

Нападающий Егор Бабенко продолжит карьеру в «Тракторе». 22-летний форвард перешел в челябинский клуб в результате обмена из «Северстали».
Обновлено в 12:53
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Политика

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике

Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.
Обновлено в 09:44
Политика

США отзывают посла на Украине, узнали СМИ

Американский посол на Украине Мари Йованович закончит свою работу на этой должности. Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:44
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево

По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 03:40
ЖКХ

Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов

Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
Обновлено в 15:58
Спорт

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес

Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

Обновлено в 12:33
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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