Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать ДибалуЕвро-футбол.ру 12:44

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает Calcio Mercato, заполучить Дибалу в летнее трансферное окно рассчитывает "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" готов отпустить Дибалу за 100 миллионов евро.
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СМИ: Дибала близок к уходу из «Ювентуса». «МЮ» готовит предложение

Спорт-Экспресс13:24

«Бавария» и «МЮ» проявляют конкретный интерес к Дибале

Матч ТВ11:42

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» сделали запрос по Дибале

Бомбардир.ру13:15

«МЮ» готов включить Дармиана в сделку по трансферу Канселу

Советский спорт09:48

«МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатой

Sport24.ru08:29

«МЮ» и «Бавария» сделали запрос о трансфере Дибалы, «Юве» хочет более 100 млн евро

Sports.ru10:45

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» провернуть суперобмен

Sport.ru09:14
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Шоу-бизнес

Принц Гарри прокомментировал рождение первенца

Обновлено в 10:21
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Происшествия

Спасатели обнаружили разбившийся в Мексике самолет

Спасатели обнаружили обломки потерпевшего крушения в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601, официально подтверждена гибель 14 человек.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженятся в конце мая

Nation News ранее сообщало, Каменских продемонстрировала спортивные формы в Париже.
Обновлено в 12:17
Футбол

«Ман Сити» предлагает 50 млн евро и двух игроков за Бруну Фернандеша

"Горожане" летом намерены усилить линию полузащиты и предлагают за талантливого португальца 50 млн евро.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»

За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов на Невском проспекте

Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре Невского проспекта в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено в 13:56
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Происшествия

Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Происшествия

По Москве прокатилась волна сообщений о минировании

Волна сообщений началась в понедельник, 6 мая, в 17:30. Людей эвакуируют примерно из десятка зданий.
Обновлено в 12:04
Политика

Трамп заявил о нежелании США терять миллиарды на торговле с Китаем

Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Найдена затонувшая в годы ВОВ подлодка «Окунь»

Исследователи обнаружили в Финском заливе советскую подводную лодку Щ-302 "Окунь", погибшую в 1942 году.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над горящим SSJ-100

Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Сирийские военные примут участие в танковом биатлоне в России

Сирийский экипаж, победители отборочного этапа конкурса, который проходил на базе прославленной 3-й танковой дивизии САА, полон решимости показать отличные результаты в честной борьбе со своими коллегами из России и других стран.
Обновлено в 05:22
Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Футбол

Икер Касильяс выписан из больницы

1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Хоккей

Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего силовой операцией в Донбассе

Обновлено в 11:27
Авто

Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Мурманске пройдет траурная акция в память о погибших в Шереметьево

Сегодня в Мурманске в 20.00 пройдет акция в память о погибших при жесткой посадке в Шереметьево.
Обновлено в 09:08
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Обновлено в 12:25
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Политика

США отзывают посла на Украине, узнали СМИ

Американский посол на Украине Мари Йованович закончит свою работу на этой должности. Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:44
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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