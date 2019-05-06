Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать ДибалуЕвро-футбол.ру 12:44
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает Calcio Mercato, заполучить Дибалу в летнее трансферное окно рассчитывает "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" готов отпустить Дибалу за 100 миллионов евро.
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