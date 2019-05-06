«Манчестер Юнайтед» хочет подписать ДибалуЕвро-футбол.ру 12:44

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает Calcio Mercato, заполучить Дибалу в летнее трансферное окно рассчитывает "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" готов отпустить Дибалу за 100 миллионов евро.

Экономика Morgan Stanley сворачивает деятельность в России "Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

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Происшествия При крушении самолёта в Мексике погибли 14 человек В результате крушения частного самолёта Bombardier Challenger 601, следовавшего из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей, погибли 14 человек.

Финансы Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.

Общество Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота» После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.

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Происшествия Собчак предостерегла россиян от полётов на SSJ 100 Российская телеведущая Ксения Собчак выразила соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта в Шереметьево и призвала россиян отказаться от полётов на этих лайнерах.

Происшествия «Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту 6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.

Общество Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

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Политика В бундестаге назвали условия снятия санкций с России Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.