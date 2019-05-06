Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать ДибалуЕвро-футбол.ру 12:44
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает Calcio Mercato, заполучить Дибалу в летнее трансферное окно рассчитывает "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" готов отпустить Дибалу за 100 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Украина предотвратила «теракт» российских спецслужб
Военные контрразведчики Службы безопасности Украины заявили, что смогли предотвратить терракт, подготовленный якобы российской спецслужбой.
Обновлено в 14:54
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Происшествия
При крушении самолёта в Мексике погибли 14 человек
В результате крушения частного самолёта Bombardier Challenger 601, следовавшего из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей, погибли 14 человек.
Обновлено в 14:29
Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Стриженова с детьми попала в ДТП
Обновлено в 15:31
Происшествия
Собчак предостерегла россиян от полётов на SSJ 100
Российская телеведущая Ксения Собчак выразила соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта в Шереметьево и призвала россиян отказаться от полётов на этих лайнерах.
Обновлено в 09:48
Происшествия
После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту
6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
Обновлено в 11:14
Общество
Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине
При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве погиб гражданин США
Пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан сообщила, что американский гражданин погиб при аварийной посадке самолёта SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования
Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.
Обновлено в 12:54
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ-100
Компания «Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе самолёта Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей
Обновлено в 15:57
Футбол
Президент «Наполи» предложил создать единый еврокубок на 80 клубов
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил заменить Лигу чемпионов и Лигу Европы одним общим турниром.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с 5-месячным сыном Гришей
Елизавета Боярская опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram первый совместный снимок с 5-месячным сыном Гришей.
Обновлено в 01:07
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Наука
Древняя стела подтвердила существование библейского царя
Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.
Обновлено 03 мая в 18:55
Политика
В бундестаге назвали условия снятия санкций с России
Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено в 15:27
Общество
Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено в 16:59