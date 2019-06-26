Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Бен ЙеддераСпорт-Экспресс вчера в 22:46

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает AS, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 28-летнего француза.
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«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу с «ПСЖ» за Бен-Йеддера

Sport24.ruвчера в 22:53

Бен-Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионатвчера в 23:40

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда «Севильи»

Soccer.ruвчера в 23:16

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Бен Йеддера

Спорт-Экспрессвчера в 22:46
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

В последний раз главой республики Евкурова избрали в сентябре прошлого года. Его кандидатуру на этот пост тогда выдвинул Путин.
Обновлено 24 июня в 12:11
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Космос

«Астрономический бот» ускоряет поиск близнецов Юпитера

Ускорить процесс поможет «астрономический бот» - алгоритм машинного обучения, разработанный Натали Хинкель, исследователем из Юго-Западного научно-исследовательского института.
Обновлено вчера в 11:37
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с Британией

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория допустила, что ее родные могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика

Индекс доверия потребителей США в июне снизился больше, чем ожидалось

Индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 121,5 пункта с пересмотренного показателя мая в 131,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Обновлено вчера в 10:10
Общество

Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

Обновлено вчера в 22:28
Театры

Актеры МХАТа требуют вернуть Татьяну Доронину

Обновлено вчера в 08:20
Транспорт

«Аэрофлот» откроет рейсы из Красноярска в шесть городов в 2020 году

«Аэрофлот» планирует с 2020 года открыть рейсы из Красноярска в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург.
Обновлено вчера в 12:31
Космос

Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены

Обновлено вчера в 21:09
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян

«По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц

Обновлено вчера в 21:54
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Финансы

Bloomberg: «упрямая вера» России в золото оправдалась

Ставка Банка России на увеличение золотого запаса и постепенный отказ от доллара оправдалась.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

Военные ДНР сбили украинский беспилотник

По словам Басурина, с помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, в результате которого были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Захарова высмеяла отзыв украинского посла из СЕ

Украина отозвала своего посла в Совете Европы для консультации после того, как были восстановлены полномочия российской делегации в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:15
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено вчера в 07:57
Экономика

Сбербанк запустил перевод средств с кредитных карт на дебетовые

Клиенты банка получат возможность осуществлять мгновенные денежные переводы с кредитных на дебетовые карты Сбербанка по номеру телефона или карточки.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Стала известна первая зарплата Зеленского на посту президента

Стала известна заработная плата за первый месяц работы президента Украины Зеленского, 24 июня сообщает Фактор Инфо.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
Обновлено вчера в 21:15
Хоккей

Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Политика

Генконсул США во Владивостоке завершит работу на посту 5 июля

Майкл Кийс с 5 июля завершает работу на посту генконсула США во Владивостоке, который он занимал с августа 2016 года.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Футбол

Буффон намерен вернуться в «Ювентус»

Джанлуиджи Буффон намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 00:13
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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