Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Бен ЙеддераСпорт-Экспресс вчера в 22:46
Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает AS, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 28-летнего француза.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензин
В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 01:57
Культура
Буратино и гардемарины украсили дома в Южно-Сахалинске
Обновлено 24 июня в 23:51
Политика
ЦИК Украины обязали пересмотреть документы членов партии Саакашвили
«Обязать ЦИК повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года документы для регистрации кандидатов в депутаты Украины от партии «Движение новых сил» на внеочередных выборах 21 июля 2019 года», — заявила судья.
Обновлено вчера в 17:08
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине
В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Политика
США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян
Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель
Стоимость нефти Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 1,87% и по состоянию на 07:25 мск составила $66,1 за баррель.
Обновлено в 00:54
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
МЧС: Иркутские спасатели прибыли в Тайшетский район
Обновлено в 00:05
Общество
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 22:08
Авто
Представили обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Туляк набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:55
Армия и оружие
В России появится аналог американской летающей батареи АС-130
В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Скончалась мать Михаила Ефремова актриса Алла Покровская
Сыном Аллы Покровской является известный российский актер, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов.
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Максим Виторган: «Предатель никогда не почувствует себя предателем»
Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем.
Обновлено вчера в 08:02
Наука
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Экономика
Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса Гона
Комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке Японии изучает вопрос о том, чтобы наложить на корпорацию Nissan штраф в размере около $22 млн за то, что допустила финансовые махинации ее бывшего руководителя Карлоса Гона, сообщает Kyodo.
Обновлено в 00:59
Футбол
Гендиректор «Спартака» объяснил решение по Глушакову «перебором негатива»
Генеральный директор отметил, что Глушаков и Комбаров дали многое команде, однако в последнее время вокруг них «возник перебор негатива».
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19