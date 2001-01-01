Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет купить хавбека «Фулхэма»Soccer.ru 13:41

«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Фулхэма» Райана Сессеньона. Ранее сообщалось, что 19-летний Сессеньон входит в сферу интересов «Ювентуса».
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«Манчестер Юнайтед» хочет купить хавбека «Фулхэма»

Soccer.ru13:41

СМИ: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о покупке 18-летнего защитника «Фулхэма»

Sportbox.RU14:04

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 18-летнего Сессеньона

ProstoProSport14:00

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Фулхэма» Сессеньоном

Евро-футбол.ру13:47

СМИ: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о покупке 18-летнего защитника «Фулхэма»

Матч ТВ14:04

СМИ: «МЮ» планирует приобрести Райана Сессеньона из «Фулхэма»

Спорт-Экспресс13:31
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Политика

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Баскетбол

«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги

Баскетболисты турецкого «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги уступили соотечественникам из клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Петербурге задержали участников акции против гомофобии

Обновлено в 11:56
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Хоккей

Хоккеист Терещенко вернулся в московское «Динамо»

Обновлено в 14:23
Общество

Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена

Обновлено в 13:01
Кино

Закончилась 12-летняя история «Теории большого взрыва»

Недавно 43-летний Галэки и сам стал отцом - первенца актеру подарила его 21-летняя девушка Элейна Мейер.
Обновлено в 13:52
Футбол

Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»

Не думаю, что он заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, сказал Моуринью в эфире RMC.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Визит на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили президенты пяти стран, сообщила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 12:22
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Политика

С 20 мая Великобритания меняет правила въезда в страну

С 20 мая 2019 года Великобритания отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев в целях сокращения очередей в пунктах прибытия, сообщает Independent со ссылкой на заявление главы пограничной службы Пола Линкольна.
Обновлено в 11:05
Политика

Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 07:15
Общество

Екатеринбург обмануть уже не получится

«Росбалт» попросил жителей Екатеринбурга рассказать о своем видении ситуации.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Общество

Мутко: вопрос достройки проблемного нижегородского ЖК решат за неделю

Обновлено в 05:35
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Политика

Песков о храме на Урале: способ волеизъявления выберут местные власти

Вопрос проведения референдума или опроса среди жителей Екатеринбурга о строительстве храма является прерогативой местных властей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Гламурная телеведущая увеличила ягодицы «ядовитыми» имплантами

Обновлено в 05:45
Кино

Подсчитаны потери экономики США из-за последней серии «Игры престолов»

Обновлено в 14:23
Общество

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Авто

Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5

Обновлено в 11:42
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
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Райан Сессеньон
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Фулхэм» и сборной Англии по футболу до 21 года.
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Фулхэм
Британский футбольный клуб
Английский футбольный клуб, старейшая команда Лондона. Назван по имени лондонского района Фулем, в котором расположен домашний стадион команды «Крейвен Коттедж», открытый в 1896 году. Клуб основан учащимися воскресной школы в 1879 году. Был принят во Второй дивизион Футбольной лиги 1 июня 1905 года.
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