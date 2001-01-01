Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Фулхэма» СессеньономЕвро-футбол.ру вчера в 13:47
Сам 18-летний футболист не хочет выступать в Чемпионшипе, куда вылетел "Фулхэм" по итогам сезона, и нацелен на продолжении карьеры в АПЛ. Портал transfermarkt.de оценивает Сессеньона в 35 миллионов евро.
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