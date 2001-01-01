Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Фулхэма» СессеньономЕвро-футбол.ру вчера в 13:47

Сам 18-летний футболист не хочет выступать в Чемпионшипе, куда вылетел "Фулхэм" по итогам сезона, и нацелен на продолжении карьеры в АПЛ. Портал transfermarkt.de оценивает Сессеньона в 35 миллионов евро.
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СМИ: МЮ начал переговоры с «Фулхэмом» по трансферу 19-летнего футболиста

RT на русскомвчера в 15:03

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере хавбека «Фулхэма» Сесеньона

Чемпионатвчера в 14:43

«МЮ» начал переговоры о трансфере 18-летнего хавбека «Фулхэма» Сессеньона

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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 18-летнего Сессеньона

ProstoProSportвчера в 14:00

«Манчестер Юнайтед» хочет купить хавбека «Фулхэма»

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Спорт-Экспрессвчера в 13:31

СМИ: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о покупке 18-летнего защитника «Фулхэма»

Матч ТВвчера в 14:04
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
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В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
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Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе.
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Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
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Индия намерена запустить семь космических миссий в течение десяти лет

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На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

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Райан Сессеньон
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Фулхэм» и сборной Англии по футболу до 21 года.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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