Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Фулхэма» СессеньономЕвро-футбол.ру вчера в 13:47

Сам 18-летний футболист не хочет выступать в Чемпионшипе, куда вылетел "Фулхэм" по итогам сезона, и нацелен на продолжении карьеры в АПЛ. Портал transfermarkt.de оценивает Сессеньона в 35 миллионов евро.
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RT на русскомвчера в 15:03

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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 18-летнего Сессеньона

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Матч ТВвчера в 14:04

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«МЮ» начал переговоры о трансфере 18-летнего хавбека «Фулхэма» Сессеньона

Sports.ruвчера в 14:59
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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»

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Английский футболист, полузащитник клуба «Фулхэм» и сборной Англии по футболу до 21 года.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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