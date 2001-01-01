Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Фулхэма» СессеньономЕвро-футбол.ру вчера в 13:47
Сам 18-летний футболист не хочет выступать в Чемпионшипе, куда вылетел "Фулхэм" по итогам сезона, и нацелен на продолжении карьеры в АПЛ. Портал transfermarkt.de оценивает Сессеньона в 35 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Политика
Канцлер Австрии встретится с вице-канцлером, чтобы обсудить его будущее после скандала с предпринимательницей из РФ
Через час канцлер Австрии Себастьян Курц встретится с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, чтобы обсудить его будущее после скандала вокруг видео, где он запечатлен с российской предпринимательницей.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено 16 мая в 03:10
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Зеленский намерен распустить Верховную Раду
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную Раду.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Кто и как разрешит конфликт вокруг храма в Екатеринбурге
Как власти решают проблему В ответ на протесты против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы власти решили спросить мнение горожан.
Обновлено в 03:43
Авто
В России отзывают почти 500 кроссоверов Audi Q5
Обновлено в 00:43
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Прохор Шляпин сетует, что его не пускают на эстраду
Обновлено в 02:11
Здоровье
Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени
Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров
В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить пожар утром. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
КНДР направила письмо в ООН из-за ареста США судна
Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил письмо в ООН в связи с задержанием американскими властями судна Wise Honest.
Обновлено в 03:06
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Четыре человека погибли на пожаре под Ярославлем
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
Обновлено вчера в 19:50
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»
Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар" капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:51
Музыка
Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования
Обновлено 16 мая в 09:51
Происшествия
Мать в Забайкалье облила 1,5-годовалую девочку кипятком
В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки, которую мать облила кипятком.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе
«Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Путин сделал ставку на лазерное оружие
«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота», — сообщил глава государства.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать
Обновлено в 03:26