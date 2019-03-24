Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Челси» Хадсоном-ОдоиЕвро-футбол.ру 03:09
Нынешний контракт Хадсона-Одои с лондонским клубом истекает летом 2020 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего шесть голов и шест ассистов в 24 матчах за "Челси".
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