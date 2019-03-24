Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Челси» Хадсоном-ОдоиЕвро-футбол.ру 03:09

Нынешний контракт Хадсона-Одои с лондонским клубом истекает летом 2020 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего шесть голов и шест ассистов в 24 матчах за "Челси".
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«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Челси» Хадсоном-Одои

Евро-футбол.ру03:09

«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «Челси»

Газета.Ru02:41

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Хадсона-Одои

Чемпионат02:28

Источник: «МЮ» заинтересован в приобретении Хадсона-Одои из «Челси»

Спорт-Экспресс02:38

Daily Mail: «МЮ» поборется за Хадсона-Одои

Sports.ru00:58
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома

Обновлено в 03:04
Экономика

Минсельхоз определил цены на зерно при интервенциях

Определить на период с 1 июля 2019 года и по 30 июня 2020 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, при достижении которых в 2019–2020 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2019 года, — говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 10:25
Здоровье

Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России

Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.
Обновлено в 03:18
Футбол

Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
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Авто

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Автоэксперты, проанализировав отзывы владельцев внедорожников и статистику поломок, составили ТОП-3 наиболее надежных моделей SUV-класса 2019 года.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 10:15
Политика

В ЛНР заявили, что миссия ОБСЕ не подтверждает открытие КПП «Золотое»

Обновлено в 06:13
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Интернет

Skype предоставил возможность отключать аудиозвонок во время видеочата

Специалисты разработки видеомессенджера Skype внедрили в программу новую возможность, которая позволяет отключать аудио входящего звонка во время видеочата.
Обновлено вчера в 04:26
Политика

Президент Казахстана назначил руководителя своей администрации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя президентской администрации, помощника президента и государственного секретаря республики.
Обновлено в 06:17
Культура

Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено вчера в 01:55
Политика

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя.
Обновлено в 03:30
Футбол

Зинедин Зидан: «Я боролся за то, чтобы стать лучшим игроком»

Обновлено в 07:18
Происшествия

Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае

На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.
Обновлено в 05:57
Авто

В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера Mazda CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Хоккей

Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа»

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Спорт

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Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено 22 марта в 08:42
Политика

Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств

Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:47
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми»

В НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были "необходимыми и легитимными".
Обновлено в 06:29
Политика

Американские правозащитники призывают обнародовать доклад Мюллера

Правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" призывает правительство США опубликовать подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером доклад по итогам расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы.
Обновлено 22 марта в 20:00
Спорт

Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию

Обновлено в 06:01
Культура

Орейро попросила у Путина российский паспорт

Певица пообещала, что будет "более русской, чем Жерар Депардье" Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступила с публичным заявлением, попросив у Владимира Путина российский паспорт, сообщает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

Школьник из Сочи упал в шахту лифта, делая селфи в Петербурге

На набережной Обводного канала в одном из домов 11-летний школьник упал в шахту лифта с высоты третьего этажа, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:53
Политика

Мировой энергетический совет назвал Россию сверхдержавой

На прошлой неделе другая крупная организация в сфере энергетики — Международный энергетический совет — выпустила доклад, в котором говорится, что на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти, если сохранится общий спрос, а в Венесуэле продолжится сокращение добычи, где еще до недавних пор добывали по 1,2 млн барр./сутки.
Обновлено в 04:49
Политика

Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено в 04:43
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Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко

Обновлено вчера в 23:49
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