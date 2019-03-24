Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Челси» Хадсоном-ОдоиЕвро-футбол.ру 03:09
Нынешний контракт Хадсона-Одои с лондонским клубом истекает летом 2020 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего шесть голов и шест ассистов в 24 матчах за "Челси".
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома
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Экономика
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Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России
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Авто
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Футбол
Зинедин Зидан: «Я боролся за то, чтобы стать лучшим игроком»
Обновлено в 07:18
Происшествия
Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае
На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.
Обновлено в 05:57
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера Mazda CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Хоккей
Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа»
Обновлено в 00:15
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
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Политика
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Обновлено в 04:47
Политика
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Обновлено в 02:58
Армия и оружие
НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми»
В НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были "необходимыми и легитимными".
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Политика
Американские правозащитники призывают обнародовать доклад Мюллера
Правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" призывает правительство США опубликовать подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером доклад по итогам расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы.
Обновлено 22 марта в 20:00
Спорт
Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию
Обновлено в 06:01
Культура
Орейро попросила у Путина российский паспорт
Певица пообещала, что будет "более русской, чем Жерар Депардье" Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступила с публичным заявлением, попросив у Владимира Путина российский паспорт, сообщает "Говорит Москва".
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Происшествия
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Политика
Мировой энергетический совет назвал Россию сверхдержавой
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Политика
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Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
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Авто
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Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
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Политика
Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко
Обновлено вчера в 23:49