Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется чемпионом мира из «Ювентуса»Матч ТВ 02:27

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Французский полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Corriere di Torino, в услугах 32-летнего футболиста заинтересовано руководство английского клуба.
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