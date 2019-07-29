Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется чемпионом мира из «Ювентуса»Матч ТВ 02:27
Французский полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Corriere di Torino, в услугах 32-летнего футболиста заинтересовано руководство английского клуба.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia за $60 для умного дома
Печь может подключаться к умным домашним колонкам Xiaomi или смартфону посредством встроенного модуля Wi-Fi 802.11bgn с частотой 2,4 ГГц, после чего через интеллектуальные динамики или смартфон получает возможность воспринимать голосовые команды.
Обновлено в 07:41
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Женщина погибла на медеплавильном заводе в Свердловской области
На медеплавильном заводе в городе Ревда (Свердловская область) из-за вспышки огня погибла сотрудница, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора.
Обновлено в 09:11
Игры
В Fallout 76 появятся ветвистые диалоги из Fallout 3
В диалогах студия взяла ориентир исключительно на Fallout 3, что означает влияние определенного характера на диалоги.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Технологии
Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ
Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.
Обновлено в 06:11
Общество
Вторая волна паводка пришла в Приангарье
Обновлено в 04:09
Интернет
Новый скиммер-грабитель заразит сайты с фальшивых доменов Google
Хакерское объединение Magecart заражает сайты новой программой-скиммером.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Правозащитники сообщили о новом деле о пытках в ярославской колонии
Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в связи с публикацией в «Новой газете» новых видео пыток в исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 07:06
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Александр Петров обзавелся новой подругой
Актер Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум спустя почти четыре года отношений. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 09:13
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Политика
ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Япония намерена усилить ПРО в ответ на пуски северокорейских ракет
Глава министерства обороны Японии Такэси Ивая заявил, что проведенные КНДР на прошлой неделе пуски ракет малой дальности являются нарушением положений резолюций СБ ООН, и что правительство намерено приложить усилия для усиления возможностей противоракетной обороны страны.
Обновлено в 07:48
Авто
ГАЗ выпустит новую модель низкопольного городского микроавтобуса
Горьковский автозавод (ГАЗ) работает над новым низкопольным микроавтобусом.
Обновлено в 08:56
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Космос
NASA Mars 2020 учится управлять роботизированной рукой
Обновлено в 08:39
Футбол
Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»
Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
Обновлено в 08:36
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Патрис Эвра объявил о завершении карьеры
Бывший защитник сборной Франции по футболу Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:24