Футбол
СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала»РБК 13:13
По информации издания, футболист хочет перейти в мадридский «Реал» и уже попросил своего агента Мино Райолу сообщить об этом руководству испанского клуба. При этом главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хотел бы видеть Погба в команде и поддерживает идею трансфера.
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