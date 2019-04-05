Футбол

СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала»РБК 13:13

По информации издания, футболист хочет перейти в мадридский «Реал» и уже попросил своего агента Мино Райолу сообщить об этом руководству испанского клуба. При этом главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хотел бы видеть Погба в команде и поддерживает идею трансфера.
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«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на Варана и Бэйла

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Евро-футбол.ру02:05

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Спорт-Экспресс02:45

Погба требует от «Манчестер Юнайтед» заоблачных денег

Газета.Ru01:33

«МЮ» готов предложить Погба новый контракт. Игрок хочет зарабатывать £500 тыс. в неделю

Sport24.ru01:30

Полузащитник сборной Франции хочет перейти в «Реал»

Soccer.ru11:11
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