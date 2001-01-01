Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить ЛевандовскогоЧемпионат 06:58
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к польскому нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Политика
Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста
"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил глава государства.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Политика
В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь пропустила день рождения младшего сына
Вчера, 15 мая, младшему сыну экс-участницы «ДОМа-2» исполнилось три года. Дарья Пынзарь не смогла быть в этот день рядом с Давидом.
Обновлено в 04:00
Авто
Цены на внедорожники УАЗ в России резко снизились
Воспользовавшись специальным предложением под названием «ПойМАЙ выгоду», автолюбители могут приобрести отечественные внедорожнки УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» со скидкой до 170 000 рублей.
Обновлено в 09:30
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Путин начал переговоры с президентом Австрии
Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен начали переговоры. Беседа лидеров проходит в санатории "Русь".
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве
В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Религия
Мэр Красноярска запретил строительство храма на территории сквера
Мэр Красноярска Сергей Еремин отказался давать разрешение на использование земельного участка под строительство храма.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»
В Германии протестующие против проекта «Северный поток – 2» залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, где осуществляется прокладка EUGAL.
Обновлено в 08:35
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 08:14
Спорт
Дворкович: Гран-при FIDE в Москве продолжает шахматные традиции России
Открывающийся в четверг в Москве стартовый турнир серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) начинает новый цикл борьбы за звание чемпиона мира и продолжает шахматные традиции России, заявил на пресс-конференции президент FIDE Аркадий Дворкович.
Обновлено в 09:01
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Представители стран G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому
Обновлено вчера в 17:36
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Политика
Олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину
После победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах Коломойский сообщил о планах вернуться на Украину и заявил о готовности консультировать избранного главу государства.
Обновлено вчера в 23:52
Технологии
В Германии подняли в воздух первое пятиместное аэротакси
Немецкая компания Lilium провела испытания электрического аэротакси, сообщает портал 360°. Летательный аппарат сможет перевозить четырех пассажиров, не считая пилота.
Обновлено в 07:24
Наука
На Гавайских островах обнаружены кораллы, способные пережить глобальное потепление
Залив Канеэ расположен на восточном берегу гавайского острова Оаху.
Обновлено в 07:15
Футбол
Назван самый дорогой футбольный бренд в мире
Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом в мире, сообщает Brand Finance.
Обновлено в 08:25
Технологии
«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25