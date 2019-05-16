Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить ЛевандовскогоЧемпионат 06:58
По данным источника, английский и французский клубы сделали запросы о возможной покупке форварда в летнее трансферное окно. «Бавария» хочет продлить контракт с поляком, но он готов рассмотреть предложения других клубов. 30-летний Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.
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