Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить ЛевандовскогоЧемпионат 06:58

По данным источника, английский и французский клубы сделали запросы о возможной покупке форварда в летнее трансферное окно. «Бавария» хочет продлить контракт с поляком, но он готов рассмотреть предложения других клубов. 30-летний Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.
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«МЮ» и «ПСЖ» сделали запросы о трансфере Левандовски

Sport24.ru10:02

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить Левандовского

Чемпионат06:58

«МЮ» и «ПСЖ» сделали запрос о трансфере Левандовского

Sports.ru05:58

Левандовски может продлить контракт с «Баварией»

Спорт-Экспресс06:30

МЮ и ПСЖ сделали предложения по Левандовски

Soccer.ru06:24

Kicker: «МЮ» и «ПСЖ» контактировали с агентами Левандовски

Бомбардир.ру07:59

СМИ: «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» включились в борьбу за Левандовского

Матч ТВ06:51
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Общество

Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу

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«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
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Появилось видео с места жесткой посадки вертолета под Воронежем

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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

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Политика

Путин: железнодорожную часть Крымского моста достроят раньше срока

Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин.
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Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

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Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

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Стали известны имена 10 победителей первого полуфинала «Евровидения»

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ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено в 14:30
Транспорт

Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца года

Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года.
Обновлено в 14:28
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Россияне стали употреблять меньше овощей и фруктов

В рационе россиян отмечается недостаточное количество фруктов, овощей и молочных продуктов.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Политика

Российские космические спутники обеспечат военный паритет

Президент РФ Владимир Путин отметил важность российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения для стратегической стабильности и военного паритета.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Сына ингушского депутата Мамилова подозревают в терроризме

Подмосковные правоохранители по подозрению в терроризме на два месяца арестовали сына члена фракции "Единая Россия" в Народном собрании (парламенте) Ингушетии Закрия Мамилова, - сообщил сам депутат.
Обновлено в 07:12
Политика

Замглавы администрации президента Украины подал в отставку

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев подал в отставку.
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«Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая

В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.
Обновлено в 14:21
Космос

Китайский луноход добыл пробы с обратной стороны луны

В ходе космической миссии «Чанъэ-4» аппарат совершил высадку в кратер на обратной стороне луны и взял там первые пробы.
Обновлено в 00:39
Космос

Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты

Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности

В прошлом году Краско развелся со своей 29-летней супругой Натальей Шевель и вернулся к Вяль, на которой он был женат с 2001 по 2011 год.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Футбол

Глушаков рассказал о переходе из «Локомотива» в «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о переходе в стан «красно-белых» из «Локомотива».
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Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
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Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

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Из 14 новых поселков Подмосковья только один оказался с застройкой

За первый квартал 2019 года на первичный рынок загородной недвижимости Московской области вышло 14 новых поселков.
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Футбол

Вальверде: «Президент доверяет мне»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заручился поддержкой президента клуба Хосепа Бартомеу.
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