Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить ЛевандовскогоЧемпионат 06:58

По данным источника, английский и французский клубы сделали запросы о возможной покупке форварда в летнее трансферное окно. «Бавария» хочет продлить контракт с поляком, но он готов рассмотреть предложения других клубов. 30-летний Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.
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«МЮ» и «ПСЖ» сделали запросы о трансфере Левандовски

Sport24.ru10:02

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить Левандовского

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Бомбардир.ру07:59

«МЮ» и «ПСЖ» сделали запрос о трансфере Левандовского

Sports.ru05:58
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