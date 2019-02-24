Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» голов не забилиВести.Ru 11:21
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Андер Эррера
Андреас Перейра
|21′
|23′
Джеймс Милнер
Хуан Мата
Джесси Лингард
|25′
|31′
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
Джесси Лингард
Алексис Санчес
|43′
|71′
Джордан Хендерсон
Джердан Шакири
|79′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
Эшли Янг
|81′
|83′
Джердан Шакири
|90′
Джорджиньо Вейналдум
|36%
|Владение мячом
|64%
|72%
|Процент точных передач
|85%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|7
|10
|Отборы
|6
|15
|Фолы
|17
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Де Хеа
18
Янг
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
15
Перейра
39
Мактомини
7
Санчес
6
Погба
9
Лукаку
10
Рэшфорд
13
Алиссон
7
Милнер
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
23
Шакири
3
Фабиньо
5
Вейналдум
27
Ориги
15
Старридж
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
В Англии продолжается 27-й тур национального чемпионата. "Манчестер Юнайтед" на своем сыграл вничью с "Ливерпулем".
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