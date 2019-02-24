«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не выявили победителя в матче АПЛЧемпионат 10:59

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Матч оказался очень упорным и травматичным.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не выявили победителя в матче АПЛ

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