«Манчестер Юнайтед» и «Интер» сразятся за хавбека «Барселоны»Soccer.ru 07:45

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Однако английский клуб рискует столкнуться с конкуренцией, на хавбека также претендует "Интер".

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» сразятся за хавбека «Барселоны»

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