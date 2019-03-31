Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» сразятся за хавбека «Барселоны»Soccer.ru 07:45
Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Однако английский клуб рискует столкнуться с конкуренцией, на хавбека также претендует "Интер".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия
Таксист сбил сотрудника ДПС в центре Москвы
На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве автомобиль такси сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП, передает агентство "Москва".
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Самаре иномарка упала с четвертого этажа торгового центра
В Самаре произошло нестандартное ДТП: иномарка вылетела с четвертого этажа торгового центра "Гудок".
Обновлено в 08:08
Футбол
Фанаты «Зенита» вывесили баннер о бомбардировках Югославии
Болельщики «Зенита» на домашнем матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1, первый тайм) вывесили баннер, посвященный событиям 20-летней давности в Югославии.
Обновлено в 07:36
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика
МВД Украины пригрозило Ляшко тюрьмой за демонстрацию бюллетеня
"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что может квалифицироваться как признак уголовного преступления, в частности, раскрытие тайны голосования", - передает слова Варченко портал "Украина.ру" За демонстрацию избирательного бюллетеня ему грозит до трех лет лишения свободы.
Обновлено в 07:56
Происшествия
На соревнованиях в Геленджике разбился автогонщик
В районе горы Острой в Геленджике погиб участник соревнований по преодолению бездорожья, сообщает управление СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено вчера в 06:02
Хоккей
Александр Овечкин в восьмой раз забросил 50 шайб за сезон
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Выпускники ТВВИКУ обезвреживают мины в Сирии
"Тюменское высшее военно-инженерное командное училище готовит новое поколение офицеров, от которых зависит будущее российских Вооруженных сил", - подчеркнул в беседе с обозревателем "Тюменской линии" выпускник ТВВИКУ, начальник Инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Обновлено в 08:04
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой
«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Технологии
Intel увольняет сотни технических администраторов
Корпорация Intel увольняет сотни администраторов информационных технологий на этой неделе, сообщает The Oregonian .
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Анна Цуканова-Котт: «Мы с Сашей до сих пор официально не женаты»
Анна Цуканова-Котт успевает не только работать ведущей и актрисой, но и заниматься семьей.
Обновлено в 08:00
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В Перми рабочие, убиравшие снег на крыше, провалились прямо в квартиру
Об удивительном случае рассказали жители Закамска в соцсетях. К ним в квартиру прямо с крыши провалились рабочие, которые чистили снег.
Обновлено в 06:16
Политика
Зеленский рассказал о пользе Саакашвили
Обновлено в 06:37
Политика
Лавров рассказал, что делают российские военные в Венесуэле
Лавров заявил, что российские военные поехали в Венесуэлу для того, чтобы отремонтировать технику в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Обновлено в 07:35
Футбол
Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока
Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.
Обновлено в 05:25
Интернет
Цукерберг призвал активнее регулировать интернет
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия проводится проверка.
Обновлено в 04:46
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Израиль приготовился к военной кампании в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к полноценной военной кампании в секторе Газа.
Обновлено в 08:03
Хоккей
Кубок Гагарина. Кадейкин сыграет во втором матче с «Авангардом»
Напомним, что Кадейкин пропускал первую встречу из-за болезни.В текущем плей-офф нападающий сыграл 11 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Всегда на взводе. Лучшие армейские пистолеты ХХ века
Оружейные компании производят сотни различных моделей пистолетов и револьверов, и каждая по-своему хороша.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика
Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Украинские военные в Донбассе голосуют на спецучастках
Обновлено в 04:47