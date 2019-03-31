Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» хотят заполучить РакитичаЕвро-футбол.ру 05:21
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" претендуют на полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
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Кино
Сериал «Домашний арест» получил спецприз кинопремии «Ника»
Обновлено вчера в 15:08
Единоборства
Завершивший карьеру Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой и пообещал вечеринку
Макгрегор в комментариях к записи назвал россиянина «крысой» и заявил, что после их поединка у Нурмагомедова «забрали деньги», а его братья ушли «с подбитыми глазами».
Обновлено в 05:09
Политика
Явка на выборах президента Украины за первые три часа составила 16,08%
Явка на выборах президента на 11.00 (совпадает с мск) составляет 16,08%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 05:08
Политика
Зеленский рассказал о «полезности» Саакашвили
Один из фаворитов президентской гонки на Украине шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах и заявил о полезности экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Обновлено в 04:40
Политика
КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде
Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково
На парковке возле терминала аэропорта Пулково Санкт-Петербурга загорелась будка охранника, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:58
Общество
Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей
В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.
Обновлено в 03:17
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Игры
Valve подтвердила разработку собственного шлема виртуальной реальности
Компания Valve опубликовала в сервисе Steam изображение своего будущего шлема виртуальной реальности.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
В Москве зафиксировали нашествие диких лис
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе
Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Баскетбол
25 очков Тобиаса Харриса помогли «Филадельфии» обыграть «Миннесоту»
Самым результативным игроком встречи (25 очков) стал лёгкий форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис.
Обновлено в 02:29
Спорт
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Футбол
Дзанетти прокомментировал возможное возвращение Моуриньо в «Интер»
Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал слухи о том, что португальский специалист Жозе Моуриньо может возглавить итальянский клуб.
Обновлено в 04:05
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено вчера в 13:48
Авто
Составлен ТОП-5 самых приемлемых по цене настоящих спорткаров в РФ
Редакция сайта CarsWeek.ru опубликовала рейтинг из пяти доступных спортавто в нашей стране на текущий год.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Члена избирательной комиссии избили в Донецкой области
На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру, — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:15
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
Пока нет информации, насколько успешным было первое испытание, но предполагается, что работы над этим проектом будут продолжены.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек
Обновлено в 04:46
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Авто
Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором
Моторная гамма «посвежевшего» Renault Duster лишится 1,5-литрового 85-сильного дизеля dCi, ограничившись более мощными агрегатами в лице 110-сильного дизеля и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 106 л. с. В паре с первым будут доступны «робот» и шестиступенчатая «механика», а со вторым – пятиступенчатая «механика» и вариатор.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
МВД Украины: Получено 151 заявление о нарушениях на выборах президента
Министерство внутренних дел Украины сообщает о получении 151 заявления о нарушениях избирательного процесса в ходе выборов президента Украины.
Обновлено в 04:58
Футбол
Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Адвокат из города Пезинок 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента Словакии.
Обновлено вчера в 21:16
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Обновлено вчера в 21:07