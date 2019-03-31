Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» хотят заполучить РакитичаЕвро-футбол.ру 05:21

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" претендуют на полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
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СМИ: «Интер» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать Ракитича

ProstoProSport05:07

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро

Матч ТВвчера в 20:14

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за €50 млн

RT на русском04:07

Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»

Бомбардир.ру03:30

«Барселона» согласна продать Ракитича за €50 млн

Газета.Ruвчера в 22:50

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро

Sportbox.RUвчера в 20:14

СМИ: «Интер» и «МЮ» поборются за Ракитича

Спорт-Экспресс04:13
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Кино

Сериал «Домашний арест» получил спецприз кинопремии «Ника»

Обновлено вчера в 15:08
Единоборства

Завершивший карьеру Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой и пообещал вечеринку

Макгрегор в комментариях к записи назвал россиянина «крысой» и заявил, что после их поединка у Нурмагомедова «забрали деньги», а его братья ушли «с подбитыми глазами».
Обновлено в 05:09
Политика

Явка на выборах президента Украины за первые три часа составила 16,08%

Явка на выборах президента на 11.00 (совпадает с мск) составляет 16,08%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 05:08
Политика

Зеленский рассказал о «полезности» Саакашвили

Один из фаворитов президентской гонки на Украине шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах и заявил о полезности экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Обновлено в 04:40
Политика

КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде

Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково

На парковке возле терминала аэропорта Пулково Санкт-Петербурга загорелась будка охранника, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:58
Общество

Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей

В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.
Обновлено в 03:17
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Игры

Valve подтвердила разработку собственного шлема виртуальной реальности

Компания Valve опубликовала в сервисе Steam изображение своего будущего шлема виртуальной реальности.
Обновлено вчера в 12:49
Общество

В Москве зафиксировали нашествие диких лис

Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Баскетбол

25 очков Тобиаса Харриса помогли «Филадельфии» обыграть «Миннесоту»

Самым результативным игроком встречи (25 очков) стал лёгкий форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис.
Обновлено в 02:29
Спорт

Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Происшествия

Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште

Обновлено в 04:48
Футбол

Дзанетти прокомментировал возможное возвращение Моуриньо в «Интер»

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал слухи о том, что португальский специалист Жозе Моуриньо может возглавить итальянский клуб.
Обновлено в 04:05
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено вчера в 13:48
Авто

Составлен ТОП-5 самых приемлемых по цене настоящих спорткаров в РФ

Редакция сайта CarsWeek.ru опубликовала рейтинг из пяти доступных спортавто в нашей стране на текущий год.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Члена избирательной комиссии избили в Донецкой области

На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру, — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:15
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие

Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции

Пока нет информации, насколько успешным было первое испытание, но предполагается, что работы над этим проектом будут продолжены.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек

Обновлено в 04:46
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Авто

Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором

Моторная гамма «посвежевшего» Renault Duster лишится 1,5-литрового 85-сильного дизеля dCi, ограничившись более мощными агрегатами в лице 110-сильного дизеля и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 106 л. с. В паре с первым будут доступны «робот» и шестиступенчатая «механика», а со вторым – пятиступенчатая «механика» и вариатор.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

МВД Украины: Получено 151 заявление о нарушениях на выборах президента

Министерство внутренних дел Украины сообщает о получении 151 заявления о нарушениях избирательного процесса в ходе выборов президента Украины.
Обновлено в 04:58
Футбол

Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Адвокат из города Пезинок 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента Словакии.
Обновлено вчера в 21:16
Музыка

Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Обновлено вчера в 21:07
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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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