Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре нового сезона АПЛREGNUM 05:58
Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» встретится в первом туре с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» сыграет с «Астон Виллой», а «Арсенал» примет на своём поле «Ньюкасл». Заключительный матч тура пройдёт 11 августа на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Происшествия
На подземном пожаре в Киселёвске пострадал кузбассовец
В Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту подземного пожара в Кисилёвске.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Авто
Компания Kia презентовала седан Cadenza
На днях представители компании Kia презентовали обновленный седан Cadenza. Модель создана исключительно для рынка Южной Кореи.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Политика
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив
Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Приказа «не стрелять в ответ» не было, — глава Генштаба ВСУ
Никто не давал украинским военнослужащим команды «не стрелять в ответ на провокации сепаратистов» на Донбассе.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин уволил генералов в связи с делом Голунова
11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Энергетика
Нефть подорожала из-за атаки на танкеры в Оманском заливе
Из-за новостей об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе нефтяные фьючерсы подорожали на 4% за несколько часов.
Обновлено в 04:57
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Авто
Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX
Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Общество
Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова
Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьёзных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.
Обновлено в 04:59
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Обновлено в 01:19
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Хоккей
«Локомотив» представил план подготовки к новому сезону
Хоккейный клуб «Локомотив» определился с планом подготовки команды перед сезоном-2019/20, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 04:40
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Футбол
Сын Слуцкого призвал уезжать из России
Сын бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого Дмитрий призвал покидать Россию.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01