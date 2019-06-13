«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре нового сезона АПЛREGNUM 05:58

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» встретится в первом туре с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» сыграет с «Астон Виллой», а «Арсенал» примет на своём поле «Ньюкасл». Заключительный матч тура пройдёт 11 августа на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси».

Спорт день за днем

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре нового сезона АПЛ

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