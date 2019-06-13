«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре АПЛVprognoze.ru 07:54

Финалист Лиги чемпионов «Тоттенхэм» проведет матч с «Астон Виллой», а финалист Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом». Центральным матчем первого тура станет встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч пройдет 11 августа на «Олд Траффорд».

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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре АПЛ

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