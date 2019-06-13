Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре АПЛVprognoze.ru 07:54
Финалист Лиги чемпионов «Тоттенхэм» проведет матч с «Астон Виллой», а финалист Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом». Центральным матчем первого тура станет встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч пройдет 11 августа на «Олд Траффорд».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о драках в центре Москвы.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Эстонское ополчение возглавил офицер, пообещавший победить Россию
Правительство Эстонии одобрило кандидатуру полковника Рихо Юхтеги на пост командующего военизированным ополчением "Кайтселиит" ("Союз обороны").
Обновлено в 05:23
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян
В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Жителя Тольятти подозревают в убийстве двухлетней падчерицы
В Тольятти расследуется гибель двухлетней девочки. Ее тело было обнаружено 9 июня в квартире дома на бульваре Курчатова.
Обновлено в 02:30
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов
Депутат палаты общин от Консервативной партии (тори) Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии.
Обновлено в 08:31
Политика
Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив
Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos снова показали на видео
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве
В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Наука
Петербургские чомги научились использовать чаек для охраны птенцов
Чомги, живущие в петербургском заказнике "Северное побережье Невской губы", научились изменять сроки инкубации яиц так, чтобы выводить и растить птенцов одновременно с черными крачками и озерными чайками.
Обновлено 11 июня в 06:10
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
Обновлено в 07:54
Космос
Индия планирует до 2030 года создать собственную космическую станцию
Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует к 2030 году создать и отправить на орбиту собственную станцию для проведения экспериментов в условиях микрогравитации, сообщил в четверг журналистам глава космического агентства доктор Кайласавадиву Сиван.
Обновлено в 09:10
Финансы
Профицит бюджета России за пять месяцев 2019 года составил 2,7% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ за январь - май 2019 года составил 2,7% ВВП, или 1,149 трлн рублей.
Обновлено в 08:35
Происшествия
На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы
На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
Обновлено в 05:44
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Общество
Власти могут обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и рабочего времени.
Обновлено в 04:25
Недвижимость
Власти Подмосковья: ввод жилья в области в 2019 году сократится на 16%
Объем ввода жилья в Подмосковье в 2019 году сократится на 16% по сравнению с показателем за 2018 год - до 7,2 миллиона квадратных метров против 8,6 миллиона годом ранее, следует из слов министра жилищной политики области Инны Федотовой.
Обновлено в 09:28
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29