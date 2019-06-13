Футбол

АПЛ опубликовала календарь на следующий сезонLiveSport.ru 05:36

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала календарь на сезон 2019/2020. Новый чемпионат стартует 9 августа матчем «Ливерпуля» и новичка элитного дивизиона «Норвича».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В АПЛ теперь есть зимняя пауза: календарь чемпионата Англии 2019/20

Евро-футбол.ру11:43

«Манчестер Сити» начнет защиту титула матчем против «Вест Хэма». АПЛ стартует 9 августа

Sport24.ru04:08

«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ

Sportbox.RU04:37

Суперкомпьютер предсказал победителя нового сезона в АПЛ

Спорт-Экспресс06:22

Опубликован календарь АПЛ на сезон 2019/2020

Soccer.ru04:12

«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ

Матч ТВ04:37

Официально: расписание первого тура нового сезона английской Премьер-Лиги 2019/2020

Sport.ru04:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

Обновлено в 06:21
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Наука

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

Обновлено в 09:01
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Экономика

В ДНР и ЛНР значительно вырастут зарплаты и пенсии

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с 1 июля зарплаты бюджетникам повысят на 35%, а пенсии - на 25%.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Путешествия

Эксперты выяснили, чем привлекает Норвегия российских туристов

Помимо фьордов, планируется привлекать гостей всесезонной рыбалкой, культурными фестивалями, событийными и гастрономическими мероприятиями, рассказала представитель Совета по туризму Норвегии Ольга Филиппенко.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле

Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Здоровье

В Подмосковье с начала года выполнили почти 2,2 тысячи процедур ЭКО

С января по май 2019 года в Московской области выполнили почти 2,2 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках обязательного медицинского страхования, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 09:37
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей

Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова

Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

Обновлено в 05:43
Политика

Академик РАН попросил Путина пересмотреть все «наркотические дела»

Академик Российской академии наук (РАН), первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев написал обращение к президенту Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Александр Овечкин с женой пришел на концерт Ольги Бузовой в Турции

Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской посетил организованный в Турции концерт Ольги Бузовой.
Обновлено в 06:55
Театры

В Петербурге закрывается Городской театр

Представители учреждения заявили о нехватке финансирования В Год театра в стране в Культурной столице закрывается Санкт-петербургский городской театр.
Обновлено в 08:25
Футбол

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный порталом CIES Football Observatory.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Смертоносная «Буханка»: легендарный УАЗ вооружили пулеметом «Корд»

Обновлено в 08:22
Происшествия

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке

Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Фотограф простебал на видео фигуру Бузовой во время съёмок

Обновлено в 08:45
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Космос

Пасть Юпитера ничего не оставит на Земле: аномалия, имеющая размеры черной дыры, ʺпроглотитʺ землян – кадры

По словам специалистов, на вышеуказанном объекте сформировалась космическая пасть, которая в два раза по габаритам превышает площадь земного шара.
Обновлено вчера в 23:50
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Культура

В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало

В Национальной звуковой библиотеке Мексики обнаружена единственная запись голоса художница Фриды Кало, сообщает министерство культуры страны.
Обновлено в 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное