Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» нацелились на ДибалуЧемпионат 16:14

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» проявляют интерес к аргентинскому нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщает Calciomercato. По данным источника, английский и немецкий клубы уже сделали запросы по трансферу игрока.
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«МЮ» и «Бавария» сделали запрос о трансфере Дибалы, «Юве» хочет более 100 млн евро

Sports.ru10:45

Канселу может заменить Менье в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс18:19

СМИ: «МЮ» и «Бавария» ведут борьбу за Дибалу

Советский спорт16:14

«Бавария» и «МЮ» проявляют конкретный интерес к Дибале

Матч ТВ11:42

«МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатой

Sport24.ru08:29

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» совершить обмен защитниками

Чемпионат21:03

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» провернуть суперобмен

Sport.ru09:14
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Происшествия

Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100

Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Общество

Более 300 кошек нашли в канадской квартире

В канадском Торонто мужчина держал у себя в квартире более 300 кошек, сообщает CTV News.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено в 09:43
Финансы

Товарооборот России со странами БРИКС вырос до $125 млрд за 5 лет

«За пять лет в российском экспорте со странами БРИКС доля расчетов в рублях выросла в 7,2 раза — до 9,4% — и составила 6,3 млрд в долларовом эквиваленте»,— говорится в документе.
Обновлено в 21:59
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено в 20:44
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено в 17:16
Кино

Фильм о гибели «Курска» получил прокатное удостоверение в Минкульте

Обновлено в 07:23
Политика

СМИ сообщили об отзыве посла США с Украины

Посол США на Украине Мэри Йованович отозвана с должности. Она экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Комбинезон и туфли: Елена Малышева предстала в новом дачном образе

Обновлено в 21:16
Политика

Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков

Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Диана Шурыгина показала фотографию, на которой позирует вместе с супругом около зеркала.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия

На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Общество

Из декларации губернатора Колымы Сергея Носова исчезла жена

В 2018 году глава Магаданской области Сергей Носов заработал 5,5 млн рублей — почти на 2,5 млн рублей больше, чем в 2017 году, когда занимал кресло мэра города Нижний Тагил в Свердловской области.
Обновлено в 22:01
Гаджеты

Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели

По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 13:56
Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено в 19:39
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Футбол

Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына

Мария Долорес Авейру, мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, восхитилась придуманным достижением сына.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Футбол

Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт

Обновлено в 15:29
Наука

В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»

Обновлено в 02:59
Происшествия

Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына

Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено в 18:39
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Хоккей

«Бостон Брюинз» стал вторым полуфиналистом Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал победу в шестом матче серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс».
Обновлено в 21:53
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Общество

В Холмске на 25 дней закрыли «Русалочку»

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 25 суток.
Обновлено в 21:09
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