«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» нацелились на ДибалуЧемпионат 16:14

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» проявляют интерес к аргентинскому нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщает Calciomercato. По данным источника, английский и немецкий клубы уже сделали запросы по трансферу игрока.

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» нацелились на Дибалу

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