Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» нацелились на ДибалуЧемпионат 16:14
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» проявляют интерес к аргентинскому нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщает Calciomercato. По данным источника, английский и немецкий клубы уже сделали запросы по трансферу игрока.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Общество
Met Gala 2019: Леди Гага и другие звезды на балу Института костюма
Нью-йоркский музей Метрополитен вновь открыл двери для тематического бала Met Gala, ежегодно собирающего самых стильных звезд и зачастую дарящего зрителям настоящие модные шедевры.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии
Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Экономика
Правительство просубсидирует зеленые бонды
Первый выпуск зеленых рублевых бондов в РФ состоялся в декабре 2018 года: компания «Ресурсосбережение ХМАО» разместила на Московской бирже облигации на 1,1 млрд руб. с доходностью при размещении 9,76%.
Обновлено в 11:37
Общество
ВЦИОМ: Почти половина россиян не представляют жизни без интернета
Почти половина россиян не представляют, как жить без интернета.
Обновлено в 02:11
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия
Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Для Павла Мамаева обвинение запросило 1 год и 5 месяцев тюрьмы и такое же наказание - для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 10:41
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Рыбак при попытке словить корюшку упал с дамбы и погиб
Рыбаку, который упал накануне вечером с дамбы, было всего 32 года. Обычная рыбалка стала для молодого человека последней.
Обновлено в 17:13
Происшествия
На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте»
В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что данные о потере радиосвязи с воздушным судном, следующим из Симферополя в Москву, не соответствуют действительности.
Обновлено в 12:04
Гаджеты
Эксперт: Apple откажется от антенн на базе LCP в iPhone и iPad
По мнению аналитика Минг-Чи Куо, купертинцы в нынешнем году откажутся от применения антенн, построенных на технологии LCP.
Обновлено в 05:36
Экономика
Morgan Stanley прекратит работу в России
Morgan Stanley в первом квартале 2020 года намерена подать в Центробанк России заявление о прекращении банковской деятельности в стране.
Обновлено в 19:06
Политика
Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Политика
Помпео рассказал о переговорах с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 17:05
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Авиакатастрофа в Мексике унесла жизни 13 человек
По данным властей мексиканского штата Коауила, в результате крушения бизнес-джета Bombardier Challenger 601 погибли 134 человек – десять пассажиров и три члена экипажа.
Обновлено в 17:31
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России
Всего "Мстители" успели побить в России еще три рекорда: по предварительным продажам билетов (более 308,6 миллиона рублей), по сборам в первый день - около 432 миллионов рублей, и по срокам, за которые лента заработала 1 миллиард рублей - ранее этот рекорд составлял 3 дня.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов
Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов.
Обновлено в 14:41
Политика
Зеленский продолжит курс Порошенко
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен придерживаться курса на вступление в международные сообщества, которому следовал действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 05:18