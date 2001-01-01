Футбол
«Манчестер Юнайтед» готовит трансфер полузащитника «Спортинга»Sport.ru 14:14
Руководство английского "Манчестер Юнайтед" хочет пополнить ряды "красных дьяволов" за счёт футболиста лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, - утверждает в понедельник The Independent. По информации источника, английская команда готово предложить за 24-летнего полузащитника 55 миллионов евро.
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