Футбол

«Манчестер Юнайтед» готовит трансфер полузащитника «Спортинга»Sport.ru 14:14

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" хочет пополнить ряды "красных дьяволов" за счёт футболиста лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, - утверждает в понедельник The Independent. По информации источника, английская команда готово предложить за 24-летнего полузащитника 55 миллионов евро.
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«Манчестер Юнайтед» готовит трансфер полузащитника «Спортинга»

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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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