Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и уже ищет ему заменуЕженедельник Футбол вчера в 10:00
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, сменит клуб этим летом. Английский клуб будет вынужден оперативно искать замену французу. По информации испанских СМИ, игрок заявил руководству «МЮ» и главному тренеру, что хочет покинуть команду.
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«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба, но просит время, чтобы найти замену
Советский спортвчера в 13:46
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Обновлено 06 июля в 14:34
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Обновлено вчера в 14:35
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Обновлено вчера в 17:51
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Общество
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Группа японских и китайских ученых в ходе исследования Крабовидной туманности нашла источник мощнейшего энергетического изучения, который когда-либо был зафиксирован.
Обновлено вчера в 03:38
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Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено вчера в 03:32
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Энергетика
Вложения в сланцевые проекты США обернулись для инвесторов катастрофой
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Обновлено в 01:19
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
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Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
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Экономика
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Зеленский и Туск сходили на разрушенный мост у Станицы Луганской
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Обновлено вчера в 10:25